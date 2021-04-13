ضبط صاحب مخبز استولى على 3.6 مليون جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1263) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (3,8 طن "لحوم مستوردة – كبدة" يُشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (4,84 طن "دقيق فاخر – مكرونة – مربى – تمور" مجهولة المصدر ويُشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة 6000 قطعة "حفاضات أطفال" مدون عليها علامات تجارية مسجلة بدون مستندات "مجهولة المصدر")، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط (2 طن "مخللات" معبأة داخل براميل يُشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية) وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (1,9 طن "سكر تموينى" – 420 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً للصرف على البطاقات التموينية)، تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية بلغت 23290 جنيه)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط ( طن "سكر حر" معبأ داخل عبوات بها نقص بالأوزان) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية).. لإستيلائه على مبلغ مالى 3.6 مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء).

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالكى محلين لتجارة الخردوات - بمحافظة الغربية)، لحيازتهما (73,40 وحدة ألعاب نارية "محدثات صوت " محظور تداولها بالأسواق "مجهولة المصدر")