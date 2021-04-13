ضبط راكب حاول تهريب 160 سماعة أذن تعويضية مخبأة حول جسده.. صور

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، محاولة راكب عربى تهريب كمية منسماعات الأذن التعويضية مخبأة على جسمه، أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر الراكب عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى انكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوم أوضرائب جمركية.

قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف جورج صفوت فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ولم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، قام أسامة محمد دياب مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من جورج صفوت وسامي نبيل تحت إشراف "العميري" لتفتيش الراكب ذاتيا، مما أسفر عن ضبط عدد 160 سماعة أذن تعويضية أسفل حزام طبي ملفوف علي وسط الراكب أسفل ملابسه التى يرتديها، أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطارالقاهرة الدولى.