حبس المتهم بقتل زميله طعنا بسلاح أبيض فى السويس 4 أيام

وكان قسم شرطة الجناين قد تلقى بلاغ من المواطنين بمصرع شخص على يد زميله طعنا بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهم بمنطقة الهيشة بحى الجناين.

شكل فريق بحثى من ضباط إدارة البحث الجنائى بقسم شرطة الجناين بالسويس، من أجل ضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وتمكنوا من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين، وتم إحالته إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتى أمرت بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيقات.