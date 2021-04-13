اليوم السابع
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حبس المتهم بقتل زميله طعنا بسلاح أبيض فى السويس 4 أيام

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:49 ص
حبس المتهم بقتل زميله طعنا بسلاح أبيض فى السويس 4 أيام حملة أمنية - أرشيفية
السويس - سيد نون

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تمكنت قوات الأمن فى السويس من القبض على شخص قتل زميله طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات شخصية فى مشاجرة بينهما بمنطقة الهيشة بحى الجناين، وقررت النيابة العامة بالسويس حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
 
 
وكان قسم  شرطة الجناين قد تلقى بلاغ من المواطنين بمصرع شخص على يد زميله طعنا بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهم بمنطقة الهيشة بحى الجناين.
 
 
شكل فريق بحثى من ضباط إدارة البحث الجنائى بقسم شرطة الجناين بالسويس، من أجل ضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وتمكنوا من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين، وتم إحالته إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتى أمرت بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


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