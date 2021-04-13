تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام
-البطاطس 4.5 جنيه.
-البصل الأبيض 4.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 6.5جنيه.
-الكوسة بـ 11.5 جنيه.
-الجزر بـ5 جنيهات.
- الخيار بـ 7.5 جنيه.
والجوافة بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
-الفلفل الألوان 30 جنيهاً
-الليمون بـ 27.7 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيهاً.
-التفاح السكرى بـ 26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 9 جنيهات.
-اليوسفى بـ 9.5 جنيه.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.
- البسلة بـ 8 جنيهات.
-البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.
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