تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته كمية من المخدرات بالمنتزه فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار فى مخدر الأيس والهيروين على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بمزاولة نشاط اجرامى بترويج والاتجار بالمواد المخدرة على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقى القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالى وهاتف محمول وميزان، وذلك حال تواجده بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1,150,000 مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.