بريطانيا تطالب مواطنيها بالحذر مع تخفيف قيود مكافحة تفشى كورونا

لندن (أ ش أ)

حذر رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، مواطنى بلاده من التهاون بالتزامن مع تخفيف قيود مكافحة تفشى فيروس كورونا المُستجد.

وقال جونسون - فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، إنه يجب على البريطانيين أن يكونوا حذرين ويتفهموا أن الانخفاض فى أعداد الإصابات والوفيات حدث نتيجة للإغلاق وليس برنامج التطعيم، لافتا إلى أنه مع تخفيف الإغلاق ستزيد أعداد الإصابات والوفيات حتما.

وأشار إلى أنه لا يرى أى سبب لتغيير خارطة الطريق المعنية بتخفيف الإغلاق، مطالبا المواطنين بالإلتزام بغسيل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعى وحصر التجمعات فى الأماكن المفتوحة.

تأتى الخطوة التالية لتخفيف الإغلاق فى 17 من مايو المقبل يليها التخفيف التام للقيود في 21 من يونيو.