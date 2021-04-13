القبض على المتهم بقتل مواطن بسبب خلافات بينهما فى السويس

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالسويس وتحديد وضبط الجانى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، متوفى إثر إصابته بعدة طعنات.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقه، أقر بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وأحد الأشخاص "مقيم بذات العنوان" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين " فأحدث إصابته التى أودت بحياته .

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات بينهما، كما أرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.