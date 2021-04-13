الزراعة: القطاع يسهم فى توفير الدخل لفئة كبيرة من المواطنين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القطاع الزراعي يساهم في توفير الدخل بنسبة لفئة كبيرة من المواطنين، مما يعطي أولوية للاهتمام بهذا القطاع.

ولفت إلى أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة كبيرة في اقتصاد الدولة وتحقيق الأمن الغذائي، مما يعطي للقطاع الزراعي أهمية مختلفة.

وتابع: "لأهمية القطاع الزراعي وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بتحديث أساليب الري والذي يشهد أشكال مختلفة منها الري بالتنقيط أو الرش مما يعظم إنتاجية الأرض".

وأوضح، أن الري الحديث يوفر الكثير من المال والماء، والسيد القصير وزير الزراعة، يعقد يوميًا اجتماعات لمتابعة المنظومة الحديثة.

وأفاد بأن 500 ألف فدان يتم الانتهاء منها نهاية يونيو المقبل، متابعا: "نحث المواطنين المزارعين للمشاركة في هذه المنظومة، حيث إن منظومة تحديث نظم االري تسهل على المزارعين وتساهم في تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاج".

ومن جانب اخر،أكد علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن نظام الرى الحديث يساهم فى الحفاظ على المياه ويساهم في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية بجانب زيادة الإنتاجية والتصدير الزراعى.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ومسئولين في وزارة الزراعة، وتوجيه الرئيس السيسى بتكامل تطوير نظم الرى الحديث مع مشروعات الدولة يأتى ضمن اهتمام القيادة السياسية لتحديث منظومة الرى.

ولفت رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، إلى أن النبات فى نظام الرى الحديث يحصل على السماد المطلوب له، وهو ما يساهم في زيادة الإنتاجية وارتفاع المكسب، موضحا أن منظومة الري الذكى التي يوجه بها الرئيس السيسى هى الأفضل في العالم، مشيرا إلى أن الري الحديث له فوائد كثيرة.

وفى وقت سابق الرئيس السيسى يطلع على منظومة الري الذكى ويوجه بتوفير الأجهزة بأسعار مناسبة في متناول الفلاحين.. ويشدد على تكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري وعلى رأسها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضى الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع