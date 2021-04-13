إيداع المتهم بقتل والده بالخانكة بمصحة نفسية بعد ثبوت عدم سلامة قواه العقلية

القليوبية إبراهيم سالم

أمر أحمد البوشى، رئيس نيابة الخانكة، إيداع "عبد الله م"، 30 عاما، المتهم بقتل والده باستخدام سكين مطبخ بمنطقة مساكن نسمة بالخانكة، بمصحة نفسية، وذلك بعد ورود تقرير المتهم من مستشفى العباسية للصحة النفسية، حيث أكد أن المتهم يعانى من انفصام فى الشخصية أدى إلى عدم إدراكه لما يفعله ومن ثم يصبح غير مسؤول عن ارتكاب الواقعة محل التحقيق.

وكان المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز الخانكة، أحال المتهم بقتل والده لمستشفى الصحة النفسية لتوقيع الكشف الطبى النفسى عليه لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وصرح بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال جيران المتوفى.

وكان المتهم يعانى من اهتزاز نفسى شديد خلال التحقيقات أمام النيابة، حيث أنه أنه يعانى حالة نفسية سائت خلال الأيام الأخيرة، وأنه كان يرى والده "المسيخ الدجال"، ويوم الواقعة دفعته هلاوسه إلى مطبخ الشقة واستل سكينا وقام بطعن والده، الذى صرخ مستنجدا بالجيران الذين أبلغوا قوات الأمن على الفور.

وأوضحت تحريات رجال المباحث، أن المتهم عقب طعن والده وذبحه بصالة الشقة وجلس فى حجرته ماسكا السكين، ولم يخرج منها حتى حضرت الأجهزة الأمنية وقامت بكسر باب الشقة ودخلت لمحاولة إنقاذ الضحية، ثم ألقت القبض على المتهم قبل محاولاته قتل نفسه، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة الخانكة.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من الرائد محمد الرفاعي رئيس مباحث قسم الخانكة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمقتل "م. ع"، 60 عامًا بالمعاش.

وانتقل العميد حمدى محمد مأمور قسم الخانكة، إذ تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجل المجني عليه ويدعى "عبد الله. م" 30 عاماً، يعاني من مرض نفسي، وقام بذبح والده من الرقبة، وبعد ذلك أصيب بحالة هياج محاولًا قتل نفسه، حتى أمسك به الأهالي، وتم تسليمه لرجال الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 281 لسنة 2021 إدارى قسم شرطة الخانكة.

وتبين من التحريات الأولية قيام نجل المجنى عليه ارتكب الواقعة في الساعة الثالثة فجراً واستل سكينا من المطبخ وذبح والده وحاول التخلص من حياته وتم إنقاذه فى اللحظات الأخيرة وبسؤال شقيقه الأكبر أكد أنه يعانى من مرض نفسي.