إلغاء التدابير الاحترازية ضد 3 متهمين بالانضمام للوايت نايتس وإخلاء سبيلهم

كتبت أمنية الموجي

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 3 متهمين بعد إلغاء التدابير الاحترازية علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 751 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمتهمين فيها بالانضمام لرابطة مشجعي نادي الزمالك الوايت نايتس.

وأسندت النيابة إليهم الانتماء لمجموعة أولتراس الوايت نايتس، واستعراض القوة والتلويح بالعنف والحاق الضرر بالمجني عليهم وتعريض حياتهم للخطر.

يشار إلي أن النيابة العامة، أمرت سابقا بحبس عدد من مشجعي نادى الزمالك، علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بمشاركة آخرين في رابطة الوايت نايتس، ووجهت النيابة للمتهمين في القضية تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلي جماعة إرهابية.