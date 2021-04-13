"أسوشيتدبرس" ترصد احتفال المسلمين حول العالم ببدء رمضان وسط تفشى كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

رصدت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية احتفال المسلمين حول العالم ببداية شهر رمضان فى ظل استمرار تفشى وباء كورونا، وقالت إن المسلمين بدأوا صلوات التراويح بالتباعد الاجتماعى، على العكس من المساجد الخاوية قبل عام عندما تزامن الشهر الفضيل مع بداية الوباء.

وأشارت الوكالة إلى أن اندونيسيا، الدولة التى يوجد بها أكبر عدد للمسلمين فى العالم، قد شهدت ارتفاعا فى حالات كوفيد 19، إلا أن اللقاحات بدأ توزيعها وقامت الحكومة بتخفيف القيود. وتم السماح بأداء صلاة التراويح فى المساجد مع فرض بروتوكولات صحية صارمة، وفتحت المراكز التجارية والمقاهى مرة أخرى مع وضع ستائر تحجب الطعام عن الصائمين.

وقامت ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة أيضا بتخفيف القيود، التى شهدت العام الماضى حظر لصلاة التروايح، وسمحت هذا العام بالبازارات المفتوحة الشعبية التى تشهد بيع الملابس والمشروبات والطعام.

ونقلت أسوشيتدبرس عن إمام أحد المساجد الكبرى فى جاكرتا، قوله إن المسلمين هذا العام يتوقعون عودة ظهور الفيروس، لكن كل المساجد تواصل تطبيق التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية الأخرى التى ستقلل بشكل كبير من الحشود.

وقال الإمام نصر الدين عمر إنه يفتقد كل شىء يتعلق برمضان، فقلب المسلمين المتدينين مرتبط بالمسجد، وأخيرا تلاشى شوق محبى رمضان اليوم على الرغم من أن الوباء لم ينته بعد.

وقالت الوكالة أن إندونيسيا ستواصل توزيع اللقاح خلال رمضان مع محاولة المسئولين تخفيف القلق من تعارض التلقيح مع الصيام. وقال هيئة كبار الدين المسلمين فى إندونيسيا إن المسلمين المؤهلين للقاح مطلوب منهم أن يحصلوا عليه خلال رمضان.

وفى الهند التى تشهد زيادة هائلة فى أعداد إصابات كورونا، يناشد العلماء المسلمون مجتمعاتهم لإتباع دقيق للبروتوكولات الصحية والامتناع عن التجمعات الكبرى، حيث من المقرر أن يبدأ الصيام فى البلاد غدا الأربعاء.