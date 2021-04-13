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آداب القاهرة: استمرار تلقى التماس الطلاب على نتائج الترم الأول حتى 18 أبريل

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 09:00 ص
آداب القاهرة: استمرار تلقى التماس الطلاب على نتائج الترم الأول حتى 18 أبريل جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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قال الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن الكلية فتحت باب تلقى التماس الطلاب على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية من الأحد 11 أبريل وتستمر حتى يوم الأحد 18 أبريل.

وأضاف الدكتور شريف شاهين فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن أعداد الطلاب المتقدمين بالتماسات على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول محدودة للغاية، موضحا أنه يتم النظر ومراجعة الالتماس بصورة دورية للطلاب المتقدمين .

وتابع القائم بأعمال  عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج الالتماسات على منصة الكلية خلال 48 ساعة من غلق باب قبول الالتماس أمام الطلاب والمقرر له يوم الاحد 18 ابريل .

واستطرد الدكتور شريف شاهين، أن هناك انتظاما كاملا فى أعمال المحاضرات الأون لاين على منصة الجامعة التعليمية بلاك بورد وتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .



 


التعليم العالى

جامعة القاهرة

اداب القاهرة

امتحانات الفصل الدراسى الأول

التعليم الهجين

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