وزيرة الهجرة العراقية: حان وقت عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، أن الوقت قد حان لعودة الأسر النازحة إلى مناطقها الأصلية، موضحة أن الهجمة الداعشية كانت أسوأ حدث مرّ بتاريخ العراق الحديث.
وقالت جابرو - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعطى لملف النزوح أهمية قصوى إذ أن نهاية النزوح تعني بداية حياة جديدة للعراق بأكملها.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر الأول الخاص بتسهيل إعادة النازحين إلى ديارهم ومواجهة تحديات العودة، تحت شعار (نازحونا .. تحد وإنجاز).
وزيرة الهجرة العراقية: حان وقت عودة النازحين إلى مناطقهم الأصليةالإثنين، 12 أبريل 2021 12:00 ص
النازحون فى العراق - أرشيفية
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أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، أن الوقت قد حان لعودة الأسر النازحة إلى مناطقها الأصلية، موضحة أن الهجمة الداعشية كانت أسوأ حدث مرّ بتاريخ العراق الحديث.
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