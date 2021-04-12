وزيرة الهجرة العراقية: حان وقت عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية

أ ش أ

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، أن الوقت قد حان لعودة الأسر النازحة إلى مناطقها الأصلية، موضحة أن الهجمة الداعشية كانت أسوأ حدث مرّ بتاريخ العراق الحديث.

وقالت جابرو - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعطى لملف النزوح أهمية قصوى إذ أن نهاية النزوح تعني بداية حياة جديدة للعراق بأكملها.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر الأول الخاص بتسهيل إعادة النازحين إلى ديارهم ومواجهة تحديات العودة، تحت شعار (نازحونا .. تحد وإنجاز).