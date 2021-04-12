مصر للطيران تسير غداً 41 رحلة دولية تقل 2891 راكبا إلى دول مختلفة

كتب محمود عبد الغنى

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 41 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 2891 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير غداً، 41 رحلة جوية بمعدل 30 رحلة دولية إلى كل من بغداد، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، دوالا، لندن، أبوجا، باريس، دبي، اسطنبول، برلين، موسكو، أثينا، فيينا، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل و 8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2891 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.