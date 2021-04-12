مسئول إيطالى لصحيفة "بوليتيكو": المافيا تسرق لقاحات كورونا

فاطمة شوقى

تحقق السلطات الإيطالية فيما إذا كانت المافيا تعيد توجيه جزء من إمدادات لقاحات فيروس كورونا، التى تتوافق مع الدولة العابرة لجبال الألب إلى أعضائها، حسبما قالت صحيفة "بوليتيكو" الإيطالية.

أعرب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المافيا نيكولا مورا، هذا الأسبوع عن قلقه من ارتفاع معدلات التطعيم في هذه المجموعة من "الآخرين" الذين لا يمثلوا الاولوية فى إيطاليا لتلقى اللقاح، في المناطق الجنوبية.

وأمر نيكولا مورا أربع مناطق، وهي الثلاثة الواقعة في أقصى الجنوب، وهي صقلية وكالابريا وكامبانيا، والمنطقة الشمالية من فالي داوستا ، بتقديم بيانات التطعيم وشرح كيفية إعطاء الأولوية للقاحات.

قال ماريو جياروسو، عضو في لجنة مكافحة المافيا بالبرلمان الإيطالى إنه "يتم تطعيم الأشخاص الذين هم خارج أي فئة ذات أولوية تحددها الحكومة، لا سيما في بعض المناطق حيث توجد كثافة عالية من المافيا، ونعتقد أن المافيا تدير اللقاحات".

وأشارت الصحيفة إلى أنه ظهرت مخاوف بشأن تسلل المافيا عندما حذر أحد الخبراء من أن فشل إيطاليا في توجيه اللقاحات للفئات الأكثر ضعفاً قد أودى بحياة الآلاف.

فى مؤتمر صحفى، حذر رئيس الوزراء ماريو دراجي الحكومات الإقليمية من أنه يجب عليهم تحسين جهود التطعيم إذا كانوا يريدون رفع الإجراءات التقييدية الحالية ، وهاجم أولئك الذين يتلقون اللقاحات الذين لم يكونوا في المجموعات ذات الأولوية.

وقال دراجي: "بأي وعي يوجد أشخاص يتخطون قائمة الانتظار ويحاولون التطعيم أولاً ، مع العلم أن هذا يعرض أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا أو الذين يعانون من بعض الضعف للخطر وبالتالي خطر حقيقي للموت؟"