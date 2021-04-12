محطة صرف صحى البرنسات بالمنيا أول محطة تعتمد مأمونية الصرف على مستوى الجمهورية

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن حصول محطة معالجة الصرف الصحى البرنسات بمطاى محافظة المنيا، على شهادة إعتماد مأمونية تداول الصرف الصحى كأول محطة على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة.

ووجه رئيس الشركة القابضة للمياه الشكر والتقدير، للعاملين لشركة المنيا لتطبيق متطلبات خطة مأمونية تداول الصرف الصحى، تحقيقا لرؤية ورسالة الشركة القابضة، وقطاع المعامل والجودة وفرع مطاى على الجهود التى بذلوها من أجل الحصول على هذا الاعتماد.

وأكد المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن الشركة مستمرة فى أعمال تأهيل محطات الصرف الصحى للحصول على هذا الإعتماد، للحفاظ على الأصول المملوكة للشركة وزيادة العمر الافتراضى للمحطات القائمة.