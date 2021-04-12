لقطات لتجمع عواصف مائية ضخمة قبال سواحل فلوريدا.. فيديو

كتب محمد شعلان

تعرضت سواحل بنما- سيتي بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى زوابع وعواصف مائية شديدة وذلك تزامنا مع عواصف شديدة في جنوب الولايات المتحدة، وعرضت شبكة روسيا اليوم، لقطات سجلها أحد السكان بهاتفه على سواحل بنما- سيتي بيتش للحظة تجمع العواصف المائية فى شكل دوامات وتحركها على سطح الماء وزيادة حجمها حتى أدت إلى تحول لون السماء للرمادي بسبب العواصف.

وتشهد سواحل جنوب الولايات المتحدة حالة من عدم الاستقرار الجوي، وأعلنت السلطات الأمريكية أن العواصف التي اجتاحت جنوب البلاد تسببت بمصرع شخصين وأصابت آخرين بسبب رياح عاتية صاحبتها، حيث اقتلعت الأشجار وحطمت المنازل وقلبت المركبات.



عواصف مائية تغطى السماء

ويعيش ملايين الأشخاص في مسارات العواصف على طول ساحل الخليج في الجنوب الشرقي، بما في ذلك فلوريدا وميسيسيبي وألاباما ولويزيانا، حيث أُبلِغ عن الوفاتين.



العاصفة تملء الشاطئ



عواصف فى فلوريدا



عواصف مائية تغطى السماء

وقالت السلطات المحلية إن رجلا قتل وأصيب سبعة أشخاص على الأقل عندما هبت رياح عاتية في منطقة سانت لاندري باريش أدت إلى قلب بعض المركبات على أحد الطرق.

وسقطت شجرة نتيجة هبوب رياح شديدة ضربت منطقة كادو باريش الجمعة الماضية ، ودمرت في شكل جزئي منزلا متنقلا، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ 48 عاما، وفق مكتب شريف المنطقة.

وتم الإبلاغ عن سقوط حبات برد كبيرة على ساحل ألاباما، بعضها بحجم كرات البيسبول، وفق خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، ويتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة، وفق مراكز الأرصاد الجوية.