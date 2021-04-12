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عودة المرور جزئيا بموقف مسطرد بشبين القناطر بعد تعطله لسقوط حمولة سيارة..صور

الإثنين، 12 أبريل 2021 10:51 م
عودة المرور جزئيا بموقف مسطرد بشبين القناطر بعد تعطله لسقوط حمولة سيارة..صور انزلاق حمولة السيارة
القليوبية إبراهيم سالم

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تسبب انزلاق حمولة سيارة نقل محملة بلفائف الصاج المجلفن بنزلة موقف مسطرد في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، فى تعطل الحركة المرورية، وعلى الفور تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية بمدينة شبين القناطر لرفع حمولة السيارة وفتح الحركة المرورية أمام المواطنين.

أكد خالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، أنه تلقى بلاغا من غرفة الأزمات بالمدينة يفيد انزلاق حمولة سيارة نقل محملة بلفائف الصاج المجلفن بنزلة موقف مسطرد بمدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية، ما تسبب فى تعطل الحركة المرورية.

وأضاف "العرفى"، أن المهندس علاء حسنى نائب رئيس المركز والمدينة، وبرفقته قسم الإشغالات، تحركوا فورا إلى الموقع، وتم إنزال باقى حمولة السيارة بمعدات مجلس المدينة، وتحريك السيارة وفتح جزء من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتم استدعاء كلارك لتحميل لفائف الصاج على سيارة أخرى لفتح الطريق بالكامل.

انزلاق حمولة السيارة النقل

انزلاق حمولة السيارة النقل

 

انزلاق حمولة السيارة
انزلاق حمولة السيارة

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

رفع حمولة السيارة وفتح الطريق
رفع حمولة السيارة وفتح الطريق

 


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شبين القناطر

موقف شبين القناطر

سيارة نقل

ازلاق حمولة سيارة نقل

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