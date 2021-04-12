اليوم السابع
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خالد صلاح
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عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية التنسيق بين شركاء الفترة الانتقالية

الإثنين، 12 أبريل 2021 01:05 ص
عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية التنسيق بين شركاء الفترة الانتقالية مجلس السيادة السوداني
أ ش أ

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أكد الفريق الركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أهمية التنسيق بين شركاء الفترة الانتقالية ووضع الأسس السليمة لبناء وطن حر مدني ديموقراطي.

وأشار العطا، خلال اجتماع تنسيقية "قوى الحرية والتغيير" ولجان المقاومة بمحلية مروي في شمال السودان، إلى أن مسيرة السلام قطعت أشواطا كبيرة.

وقال العطا: "نحن في انتظار انضمام البقية لركب السلام"، منوها بأن الاتصالات مستمرة مع وساطة مفاوضات السلام السودانية في جنوب السودان لدعم العملية السلمية.

وأكد الفريق العطا، أن القوات المسلحة تعي دورها تماما في حماية وصون مكتسبات البلاد وتحقيق السلام والتنمية، والسعي لبناء جيش قومي موحد، مضيفا أن حدود السودان تحت السيطرة تماما.

ودعا إلى وضع مصلحة السودان فوق كل اعتبارات حزبية أو قبلية، وحث على قيام مؤتمرات تأسيسية لتقوية الأحزاب وصولا إلى دولة مدنية ديمقراطية.

واستعرض الفريق العطا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالسودان، والجهود المبذولة لتجاوز التحديات التي تواجهه، مشيرا إلى حرص الحكومة على إيجاد معالجات جذرية لتحقيق التنمية المستدامة.


مجلس السيادة السوداني

الفترة الانتقالية في السودان

السودان

اخبار السودان

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