اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أبريل 2021 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عضو في مجلس السيادة السوداني: القوات المسلحة قادرة على حماية الأرض

الإثنين، 12 أبريل 2021 07:10 م
عضو في مجلس السيادة السوداني: القوات المسلحة قادرة على حماية الأرض الجيش السوداني
)أ ش أ(

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكد الفريق الركن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، قدرة القوات المسلحة على حماية الأرض والمحافظة على أمن ووحدة البلاد ومكتسباتها من المتربصين بها.

وقال العطا، لدي مخاطبته اليوم الاثنين ضباط وضباط صف وجنود سلاح المدفعية في مدينة عطبرة (شمال السودان)،: "لن نسمح لأية جهة حزبية أو أي بؤر تتربص بالسودان وتسعى لتدمير وزعزعة وحدته السياسية والأمنية".

وأضاف أن القوات المسلحة تعمل علي تحقيق خيارات الشعب السوداني لتنعم البلاد بالأمن والاستقرار، مؤكدا أنها ستظل سندا وعضدا للشعب ودعما لتحقيق آماله وطموحات في الاستقرار والسلام والتنمية.

وأشار إلى سعي شركاء الفترة الإنتقالية لتأسيس وطن يسع الجميع والمضي به لآفاق أرحب، مستعرضا التحديات التي تواجه السودان.

وأوضح أن اتفاق جوبا لسلام السودان يعد من أكبر الإنجازات، مؤكدا حرص الحكومة على الحاق بقية الحركات بركب السلام.

وقال العطا، إن إتفاق المبادئ بجوبا بين الحكومة و "الحركة الشعبية – شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو سيضع معالم الطريق لسلام دائم يحقق العدالة والمساواة ويسهم في بناء لحمة وطنية سودانية موحدة.

في غضون ذلك، التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بقوى "الحرية والتغيير"، بمدينة عطبرة بمشاركة الدكتورة آمنة محمد أحمد المكي والي ولاية نهر النيل.

وقال عضو مجلس السيادة، إن ما يجري من أحداث وتطورات وانفلاتات أمنية في السودان يهدف لعرقلة الفترة الانتقالية، موضحا أن اللقاء يأتي في إطار تبادل الرؤي لبناء السودان وتعزيز مسيرة السلام والتنمية، والعمل على معالجة كافة القضايا التي تواجه السودان.

وأضاف العطا، أن القوات المسلحة هي الركيزة الأساسية للحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، مؤكدا أهمية تجاوز الجهوية وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية.

 

 

 


السودان

الخرطوم

المجلس السيادي السوداني

أخبار السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير النقل يناقش خطة ربط السكة الحديد مع السودان بطول 500 كم

الإثنين، 12 أبريل 2021 02:45 م

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا..السودان: عرض إثيوبيا لتبادل المعلومات شراء للوقت..الأردن: لا تجمعات أو إفطارات رمضانية بالمساجد..اليونان تعيد فتح المدارس وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

الإثنين، 12 أبريل 2021 12:00 م

السودان: عرض إثيوبيا لتبادل المعلومات شراءً للوقت وكل خياراتنا مفتوحة

الإثنين، 12 أبريل 2021 10:12 ص

الصحف المصرية.. توجيهات رئاسية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية.. وزير المالية فى الخرطوم لبحث دعم العلاقات بين مصر والسودان تنفيذا لتكليفات الرئيس.. ومصر تعبر أزمة التجارة العالمية فى 2020 بنجاح

الأحد، 11 أبريل 2021 10:01 م

وزير المالية: جاهزون لتلبية كل ما يطلبه أشقاؤنا فى السودان

الأحد، 11 أبريل 2021 03:53 م

وزير المالية يبدأ اليوم زيارة للعاصمة السودانية الخرطوم تستمر يومين.. محمد معيط: مستعدون لنقل خبراتنا بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والشمول المالي للأشقاء بالسودان.. ومصر والسودان نموذج للتعاون العربي والأفريقي

الأحد، 11 أبريل 2021 10:44 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة