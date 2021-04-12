ضبط 30 طن لب وملح طعام مجهولى المصدر بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 30 طن لب مختلف الأنواع وملح طعام وأعلاف مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة بمركز ومدينة السنطة.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع بمركز ومدينة السنطة، و تشكلت حملة برئاسة أشرف شحاته كبير مفتشى الرقابة التجارية ضمت محمد فوزي، احمد فاروق من مفتشى الرقابة التجارية بالإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الغربية تحت اشراف كلا من عيد عبدالله وكيل المديرية، عادل الكفافى مدير عام الادارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الغربية.

أسفرت الحملة عن ضبط 5 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر فى المحضر رقم 7688 لسنة 2021 جنح السنطة و ضبط 5 طن لب عباد و5 طن ترمس و4 طن لب سوبر مجهول المصدر وتم تحرير محضر رقم7689 جنح مركز السنطة.

كما تم ضبط 10 طن علف سوبر وطن ونصف ملح مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 7690جنح مركز السنطة، وإحالة المحاضر للنيابة العامة.