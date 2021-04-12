اليوم السابع
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ضبط عاطل وبحوزته كمية من المخدرات قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية

الإثنين، 12 أبريل 2021 09:14 ص
ضبط عاطل وبحوزته كمية من المخدرات قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية ضبط متهم - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى ، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية ، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية ، يفيد من تمكن الرائد أحمد عرفة رىيس مباحث قسم منوف والنقيب أحمد سامى معاون المباحث من القبض على " م. الديب " مقيم ميت الموز وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وسلاح نارى وطلقات ومبلغ 15 ألف جنيه وتليفون محمول ، بعدعمل التحريات السرية والأكمنة ، تم ضبط المتهم عند موقف الباجور أثناء ترويجه لمخدر الحشيش ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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