ضبط عاطل وبحوزته كمية من المخدرات قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى ، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية ، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية ، يفيد من تمكن الرائد أحمد عرفة رىيس مباحث قسم منوف والنقيب أحمد سامى معاون المباحث من القبض على " م. الديب " مقيم ميت الموز وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وسلاح نارى وطلقات ومبلغ 15 ألف جنيه وتليفون محمول ، بعدعمل التحريات السرية والأكمنة ، تم ضبط المتهم عند موقف الباجور أثناء ترويجه لمخدر الحشيش ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.