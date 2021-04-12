اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أبريل 2021 12:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بقتل مواطن رميا بالرصاص بقنا بسبب لعب العيال

الإثنين، 12 أبريل 2021 11:58 ص
ضبط المتهمين بقتل مواطن رميا بالرصاص بقنا بسبب لعب العيال حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بقنا بطلق نارى، وتحديد وضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بها أعيرة نارية بالصدر، واتهام شقيق المجنى عليه (لشخصين) بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه، فأوديا بحياته لوجود خلافات سابقة بسبب الجيرة ولهو الأطفال بينهم .

عقب تقنين الإجراءات  وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة المشار إليها لذات الخلافات، كما أرشدا عن الأسلحة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة (2 بندقية آلية).


الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حملات امنية

حوادث

حوادث اليوم

قتل

جرائم القتل

قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة