سقوط كرات ثلجية على ولاية ألاباما الامريكية في ظاهرة جوية غريبة.. فيديو

كتب محمد شعلان

سجل أحد سكان ولاية ألاباما الأمريكية، لقطات بكاميرا هاتفه لسقوط قطع ثلجية كبيرة تشبه الحجارة من السماء، وأحدثت هذه الكرات الثلجية ضجة للسكان في ولاية ألاباما، حيث اصطدمت هذه القطع الجليدية بالسيارات والمسابح والنوافذ ، ونزلت هذه الثلوج مصحوبة برعد وبرق شديدين في الولاية التي تعاني من اضطرابات جوية.

وانتشر مقطع فيديو السماء التي تمطر كرات من الثلج في ولاية امريكية على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر هطول قطع الجليد في أحد شوارع ولاية ألاباما الأمريكية وكان اصطدامها بالأرض يحدث أصواتا مرتفعة وكأنها مقذوفات من السماء، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك.



رصاص الثلج ينزل على السيارات



سقوط الكرات الثلجية

كما تعرضت سواحل بناما- سيتي بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى زوابع وعواصف مائية شديدة وذلك تزامنا مع عواصف شديدة في جنوب الولايات المتحدة، وعرضت شبكة روسيا اليوم، لقطات سجلها أحد السكان بهاتفه على سواحل بناما- سيتي بيتش للحظة تجمع العواصف المائية فى شكل دوامات وتحركها على سطح الماء وزيادة حجمها حتى أدت إلى تحول لون السماء للرمادي بسبب العواصف.



سقوط كثيف لكرات الثلج



تنزل فى المسبح

وتشهد سواحل جنوب الولايات المتحدة حالة من عدم الاستقرار الجوي، وأعلنت السلطات الأمريكية أن العواصف التي اجتاحت جنوب البلاد تسببت بمصرع شخصين وأصابت آخرين بسبب رياح عاتية صاحبتها، حيث اقتلعت الأشجار وحطمت المنازل وقلبت المركبات.

ويعيش ملايين الأشخاص في مسارات العواصف على طول ساحل الخليج في الجنوب الشرقي، بما في ذلك فلوريدا وميسيسيبي وألاباما ولويزيانا، حيث أُبلِغ عن الوفاتين.

وقالت السلطات المحلية إن رجلا قتل وأصيب سبعة أشخاص على الأقل عندما هبت رياح عاتية في منطقة سانت لاندري باريش أدت إلى قلب بعض المركبات على أحد الطرق.

وسقطت شجرة نتيجة هبوب رياح شديدة ضربت منطقة كادو باريش الجمعة الماضية ، ودمرت في شكل جزئي منزلا متنقلا، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ 48 عاما، وفق مكتب شريف المنطقة.

وتم الإبلاغ عن سقوط حبات برد كبيرة على ساحل ألاباما، بعضها بحجم كرات البيسبول، وفق خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، ويتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة، وفق مراكز الأرصاد الجوية.