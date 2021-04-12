تجديد حبس المتهم بالنصب على راغبي الحصول على شهادات تعليمية بالعجوزة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهم بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية، 15 يوما على ذمة التحقيقات. كشفت التحقيقات قيام مسئولى إحدى الأكاديميات التعليمية "غير المرخصة" بترويج شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات ومؤسسات تعليمية دولية "خلافاً للحقيقة" لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم أنشأ كيان تعليمى وهمى "أكاديمية" بمنطقة العجوزة، واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات التعليمية.

تبين قيام المتهم بالإعلان عنها على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى زاعماً كونه وكيلاً لإحدى الجامعات الأجنبية، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين دورات تعليمية ومهنية فى تخصصات بمجالات مختلفة، وإصداره لشهادات بدرجة الدبلوم فى تلك المجالات، زاعماً لعملائه أن الشهادات التى يمنحها للدارسين تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج "خلافاً للحقيقة" وذلك نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه حيث أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات المنسوب صدورها للجامعة الأجنبية المشار إليها "خلافاً للحقيقة" - 127 شهادة دبلومة منسوب صدورها لذات الجامعة "خلافاً للحقيقة" - 41 دعوة من الأكاديمية للانضمام للبرامج التدريبية التى تمنحها الأكاديمية - 2 أكلاشية باسم الأكاديمية يتم استخدامهما فى مهر الشهادات التى تمنحها الأكاديمية لعملائها - 2500 إيصال نقدية لبعض المبالغ المالية المتحصلة من عملاء الأكاديمية - مجموعة من المستندات الخاصة بالدارسين بالأكاديمية).