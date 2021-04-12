اليوم السابع
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الإثنين، 12 أبريل 2021 02:50 ص
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انتشار شرطى بالشوارع استعدادا لشهر رمضان وتطبيق الإجراءات الاحترازية

الإثنين، 12 أبريل 2021 02:00 ص
انتشار شرطى بالشوارع استعدادا لشهر رمضان وتطبيق الإجراءات الاحترازية انتشار شرطي ـ
كتب محمود عبد الراضي

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تعزز الأجهزة الأمنية من تواجدها، اليوم الاثنين، في الشوارع والمحاور الرئيسية، لا سيما مع دخول شهر رمضان، وحلول أول ليلة لتناول السحور، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع إقامة الموائد.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على تعزيز التواجد بالطرق والمحاور، طوال شهر رمضان، خاصة في وقت الذروة قبل آذان المغرب، لفك أية تكدسات مرورية محتملة، والعمل على تسيير حركة الطرق باستمرار.

وتواصل شرطة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار وملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين في شهر رمضان.

وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية نجحت في ضبط 72  قضية، بإجمالي مضبوطات بلغت "96,764 طن "تمور – ياميش" و10514 عبوة ولفة "قمر الدين".


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الداخلية

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