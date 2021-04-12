انتخاب ألمانى من أصل مصرى رئيسًا لمجلس اندماج هيدنهاوزن الألمانية.. ويؤكد: أسعى لمكافحة التطرف

قال حسين خضر، أول ألماني من أصل مصري يتم انتخابه رئيسًا لمجلس اندماج هيدنهاوزن الألمانية لخمس سنوات المقبلة، إنه سعيد للغاية بانتخابه في هذا المنصب، حيث تم انتخابه بنسبة 100% بإجماع الأعضاء، موضحًا أن من أولى الأهداف التي يسعى لتنفيذها بعد انتخابه هو تغيير الصورة النمطية عن المهاجرين العرب.

وأضاف في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن من بين الأهداف التي يسعى لتنفيذها أيضًا من خلال منصبه، مكافحة التطرف حيث إن هناك مشكلة كبيرة تشهدها ألمانيا تتمثل في انتشار اليمين العرقى واليمين الدينى وهذه المجموعات أصبح لها نشاط كبير وتواجد في الشارع الألمانى وتواجد سياسى، وبالتالي يسعى لمكافحة هذا التيار المتطرف.

ولفت حسين خضر، إلى أن المصريين متواجدون بقوة في ألمانيا وينفذون العديد من المبادرات في ألمانيا، مشيرًا إلى أنه لم ينس أصوله المصرية، لافتا إلى أن الشعب الألماني لديه شغب كبير للحضارة المصرية، وجميعنا كنا فرحين بحفل نقل المومياوات الملكية وشهدنا عظمة الحضارة المصرية.

وأشار حسين خضر إلى أن العديد من السائحين الألمان لديهم شغب لزيارة مصر، كما أن علم المصريات ييتم دراسته بشكل كبير في ألمانيا.