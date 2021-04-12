اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أبريل 2021 11:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النائب العام يأمر بإحالة 10 متهمين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية

الإثنين، 12 أبريل 2021 11:18 م
النائب العام يأمر بإحالة 10 متهمين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية المستشار حماده الصاوى النائب العام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام،  بإحالة عشر متهمين -منهم خمسة محبوسون- إلى «محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة»؛ لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من توجيههم الدعوة إلى المواطنين بأشخاصهم وعن طريق شبكة المعلومات الدولية لجمع أموالهم بدعوى توظيفها واستثمارها في أنشطة شركتي «مجموعة X-first للتجارة العامة والبرمجيات»، و«X للصناعات والاستثمارات»، حال كون الشركتين غير مقيدتين بسجلات «الهيئة العامة للرقابة المالية» لمباشرة هذا النشاط، وتلقيهم لذلك أموالًا من المواطنين بلغت جملتها ستّة وستين مليونًا وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة جنيهات مصرية، وألفًا وستمائة وخمسين دولارًا أمريكيًّا؛ لتوظيفها في أنشطة الشركتين وإصدار عملات مشفرة ونقود إلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة للمجني عليهم.
 
فضلًا عن إصدارهم نقودًا إلكترونية (BIT COINS) وعملات مشفرة (X-Coins) واتجارهم فيها وترويجهم لها، وإنشائهم وتشغيلهم منصات لتداولها ومباشرة الأنشطة المتعلقة بها بدون ترخيص، وكذا تشغيلهم وتقديمهم من خلال الشركتين المشار إليهما نظامَ وخدمة الدفعِ الإلكترونيِّ المسماة (XFirst) لتقديم خدمات الدفع من خلالها داخل الجمهورية بدون ترخيص، وإنشاؤهم وإدارتهم واستخدامهم مواقعَ إلكترونية غير مرخص بها وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب تلك الجرائم.
 
وكانت «نيابة الشئون المالية والتجارية» بمكتب النائب العام قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة تسعة وأربعين شاهدًا، وإقرارات أربعة متهمين في التحقيقات، وما ثبت بتقارير «هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات» بشأن فحص المواقع والحسابات الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجرائم المشار إليها، وما ثبت بتقرير «الهيئة الوطنية للإعلام» بشأن فحص مقاطع مصورة للمتهمين تُثبت إدانتهم، وما ثبت من إفادات «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، «والهيئة العامة للرقابة المالية»، «والبنك المركزي»، وما تبين «للنيابة العامة» من فحص إيصالات إيداعات وتحويلات بنكية مقدمة من المجني عليهم، وفحص أجهزة إلكترونية بحوزة بعض المتهمين.

النائب العام

البيتكوين

بيتكوين

المحكمة الاقتصادية

محكامة عصابة البيتكوين

مستريح البيتكوين

جرائم النصب الالكترونى

النصب الالكترونى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط مستريح البيتكوين واثنين من شركائه بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه

الخميس، 11 مارس 2021 06:28 م

ضحايا "مستريح البيتكوين" يكشفون تفاصيل الاستيلاء على أموالهم..فيديو

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:40 م

القبض على 4 من شركاء مستريح البيتكوين والنيابة تحقق معهم بالواقعة

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:38 م

إحدى ضحايا مستريح "البيتكوين": "نصب علينا فى 3 مليون وأعطيناه الفوائد لتشغيلها"

السبت، 20 فبراير 2021 11:08 م

النيابة تأمر بضبط وإحضار مستريح البيتكوين المتهم بالاستيلاء على 200مليون جنيه

الأحد، 14 فبراير 2021 01:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة