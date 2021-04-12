القبض على المتهمين بفك مسامير شريط السكة الحديد في سوهاج

كتب محمود عبد الراضي - إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام بعض الأشخاص بفك المسامير بشريط السكة الحديد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الصبية بفك المسامير بشريط السكة الحديد بناحية قرية مشطا بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج.

بالفحص تبين أن شريط السكة الحديد المشار إليه "سكة فرعية " يتم استخدامها لتخزين القطارات، وأن شريط السكة الحديد محل تجديد من هيئة السكة الحديدية وغير مستخدم.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين، مقيمان بذات الناحية). عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبطهما ، ولم يتم العثور على ثمة مضبوطات ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.