الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه في الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي - إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مواد مخدرة تٌقدر قيمتها المالية بـ 1٫525٫000 جنيه وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى)، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرتى قسمى شرطة (أول العامرية – ثان العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط ( 85 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) بحوزة ( 3 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ) حال تواجدهم بدائرة القسم .

وأسفرت الجهود عن ضبط (70 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ) بحوزة (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية ) وذلك حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم .

كما تم ضبط (50 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) وذلك حال تواجده بدائرة القسم وبمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫525٫000– مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.