البرازيل تشيد ثالث أطول تمثال فى العالم للسيد المسيح.. صور

فاطمة شوقى

تقوم البرازيل ببناء تمثال جديد للسيد المسيح، يزيد ارتفاعه عن التمثال الشهير المشيد في مدينة ريو دي جانيرو، حيث بذلك سيكون أطول ثالث تمثال يجسد السيد المسيح فى العالم.



تمثال السيد المسيح فى البرازيل

وأشارت صحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية إلى أن ارتفاع تمثال السيد المسيح الذى يتم إنشاؤه فى مدينة إنكانتادو الجنوبية إلى 43 مترا (خمسة أكثر من ارتفاع كوركوفادو دي ريو ، الذي يصل ارتفاع تمثاله وقاعدته إلى 38 مترًا).



تمثال السيد المسيح

وأشارت الصحيفة إلى أن العمل فى هذا التمثال بدأ فى عام 2019 ، وتم تشييد الرأس والأذرع الممدودى بعرض 36 مترا ، وهذه الفكرة تعود أصولها إلى السياسي أدوالدو كونزاتي ، الذي توفي في مارس 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا . على الرغم من أن هذا سيكون ثالث أطول تمثال ليسوع في العالم ، إلا أن المشروع ، الذي تبلغ ميزانيته 350 ألف دولار (حوالي 300 ألف يورو) ، من المتوقع أن ينتهي بحلول نهاية هذا العام.



تمثال البرازيل

وأشارت الصحيفة إلى أن تمثال السيد المسيح الجديد تم الحصول على تمويله من تبرعات الأفراد والشركات.