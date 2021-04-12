الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 8 قيادات في الشرطة الإيرانية

كتبت: هناء أبو العز

فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات تستهدف 8 من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية، وأيضا 3 سجون بسبب ما قال إنه "حملة قمع مميتة نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019". وتشمل العقوبات حظرا للسفر وتجميدا للأصول، وهي أول عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" منذ عام 2013.

ووفقًا لموقع عقوبات الاتحاد الأوروبى تم فرض قيود السفر وتجميد الأصول فيما يتعلق بالأشخاص المتواطئين أو المسؤولين عن توجيه أو تنفيذ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في قمع المتظاهرين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب أو غيرهم من الأشخاص الذين يتحدثون دفاعًا عن حقوقهم المشروعة.

كما تفرض هذه التدابير على المتواطئين أو المسؤولين عن توجيه أو تنفيذ انتهاكات جسيمة للحق في محاكمة عادلة، أو التعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو التطبيق العشوائي والمفرط والمتزايد لعقوبة الإعدام، بما في ذلك الإعدام العلني "الرجم".