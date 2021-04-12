الأوقاف تعلن التزام المصلين بالضوابط المقررة فى أول صلاة تراويح

كتل على عبد الرحمن تصوير حسن محمد

أكدت مديرية أوقاف الجيزة اليوم الاثنين، أن المساجد أدت صلاة القيام وفق خطة الوزارة المعلنة باتباع الإجراءات الاحترازية، وخلال نصف ساعة، وأظهر المصلون خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصرى، وهو ما أكدته جميع المديريات، حيث أثبت رواد المساجد أنهم على وعى كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذى نواجهه جميعًا.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن رواد المساجد أكدوا أنهم لن يكونوا سببا فى غلق المساجد وأنهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التى قررتها الوزارة والجهات المسئولة.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها تثق فى وعى وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعى سيكون ثقافة الشعب المصرى فى كل الأماكن، وأنها مستمرة فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.