احذر.. "السجن والغرامة" عقوبة استخدام القوة والحيوانات لإرهاب المواطنين

كتب أحمد حسنى

انتشرت خلال الآونة الأخيرة الكثير من جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف تجاه الآخرين، ويقدم "اليوم السابع" توضيحا للعقوبة التى توقع على من يثبت إدانتهم بتلك التهمة وفقا للقانون المصرى.

ويقول محمد السيد المحامى الجنائى، إن المادة رقم 375 مكرر تنص على أنه "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبار" .