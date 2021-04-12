إصابة 13شخصا فى انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى بالمنوفية..اعرف أسماء المصابين

المنوفية - محمد فتحى

أصيب 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، وهم سامى سعد مركز منوف، 35 سنة، ومحمد دبور 23 سنة الشهداء، وهانى عطية 35 سنة منوف ، ممدوح عبد المقصود، 50 سنة منوف، وعماد الزرقانى منوف، 32 سنة، ووليد محمد سليمان 43 سنة، وعماد فراج محمد 35 منوف، وأحمد سعيد السيد، 34 سنة، ومقيم بغمرين، ومحمد فايز عباس، 28 سنة، سامح ناصر إبراهيم، 23 سنة، ومحمد عبدالخالق، 33 سنة، وخالد رشدي، 34 سنة، وعزت السرسة، 30 سنة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.