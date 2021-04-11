وزير الشؤون الإسلامية الماليزي على رأس وفد رفيع من عدة وزارات يُثمّن جهود خادم الحرمين وولي عهده في خدمة الإسلام والمسلمين

كتب - إسماعيل رفعت

- رابطة العالم الإسلامي ووزارة الشؤون الإسلامية الماليزية توقعان مذكرة تعاون وتؤكدان على تفعيل مضامين وثيقة مكة المكرمة







- د.البكري: نقدّر الجهود الدولية الاستثنائية للرابطة في ترسيخ الوئام والتعايش الديني والثقافي.. وهي المرجعية الأولى للمسلمين

استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين في الرياض معالي وزير الشؤون الإسلامية بمملكة ماليزيا، ورحب معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بضيفه معالي الدكتور ذو الكفل محمد البكري الذي يزور المملكة العربية السعودية على رأس وفد ماليزي رفيع المستوى يضم عدة وزارات.

وأوضح د.العيسى حرص الرابطة على تعميق علاقاتها مع مملكة ماليزيا التي يُكن لها جميع المسلمين التقدير والمحبة، فيما ثمّن د.البكري جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "يحفظهما الله" في خدمة الإسلام والمسلمين ومن ذلك خدمة ضيوف الرحمن؛ مؤكداً أن الرابطة تعتبر المرجعية الأولى للمسلمين؛ وعلى تقدير بلاده لجهود الرابطة في الدول الإسلامية والعالم كله، وحرصها على ترسيخ قيم الوئام والتعايش عالمياً دينياً وثقافياً، مؤكداً أن جهود معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى تجاوزت التأثير في الداخل الإسلامي الى التأثير العالمي وبناء جسور المحبة والسلام والتعايش، وقد وقّع الطرفان مذكرة تعاون بين الرابطة والوزارة، كما أصدرا بياناً مشتركاً يؤكد التزامهما بتعميق أواصر المحبة والإخاء.

كما قام الوفد بتكريم معالي الشيخ د. محمد العيسى بجائزة السلام بدولة ماليزيا لجهوده المشكورة سعياً إلى أفضل عناية بشؤون المسلمين ودراسة قضاياهم ومشكلاتهم وإيجاد أفضل الحلول المناسبة لها، ودعم جهود السلام والوئام حول العالم، وقد سلمها لمعاليه معالي رئيس الوفد.

مذكرة تعاون تاريخية

وقعت رابطة العالم الإسلامي ووزارة الشؤون الإسلامية في ماليزيا مذكرة تعاون مشترك تتضمن تفعيل مضامين وثيقة مكة المكرمة في ماليزيا، وذلك عبر إعداد خطة عمل مشتركة ذات برنامج زمني محدد، وسيتم رفع هذه الوثيقة التاريخية للجهات الماليزية المعنية بالحوار والتواصل الحضاري، ومن ثم نشرها في وسائل الإعلام وعقد الفعاليات الفكرية والثقافية لمناقشتها في الإطار الأكاديمي، كما سيسعى الطرفان لإدماج مبادئ الوثيقة في المناهج التعليمية، وإتاحتها للمنظمات المدنية الماليزية.

خدمة الإسلام والمسلمين

ستعمل الرابطة والوزارة على التعريف بالإسلام وبمبادئه الأصيلة النابعة من قيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة الغلو والتطرف والإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى توضيح موقف الدين الحنيف من الحركات المتطرفة والتيارات المنحرفة، يتضمن هذا النشاط تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، وكذلك الاطلاع على المطبوعات الصادرة في الجهتين، لاسيما تلك المتعلقة بمجالات العمل الإسلامي وسُبل دعمه وتفعيله.

تنظيم أنشطة علمية

تشمل المذكرة تبادل الدعوات بين الرابطة والوزارة في الإطار الأكاديمي، حيث سينفذ الطرفان أنشطة مشتركة بهذا الخصوص تتضمن عقد مؤتمرات وندوات ومحاضرات وحلقات نقاش، كما ستدعم الرابطة والوزارة المناسبات الدولية الهادفة إلى تعزيز التفاهم والسلام بين الشعوب والحضارات، وسيشترك الطرفان في التباحث حول القضايا الإنسانية المعاصرة وسُبل معالجتها على النطاقين الإسلامي والدولي، وستعمل المذكرة على خدمة اللغة العربية وثقافتها، وتشجيع الاهتمام بها في أوساط الشعب الماليزي.

بيان مشترك

أصدر معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ومعالي وزير الشؤون الإسلامية الماليزي بياناً مشتركاً أكدا فيه سعادتهما بالاجتماع الأخوي الذي عقداه واستعرضا فيه مجالات التعاون المشترك، وعبّر الوزير الماليزي عن حرص بلاده على تنمية أواصر الأخوة مع كافة المنظمات والشعوب الإسلامية.

كما نوّه د.البكري بالجهود العالمية التي يقوم بها د.العيسى بوصفه أميناً عاماً للرابطة والتي أثمرت عن تحقيق الرابطة لنقلة نوعية في الأداء وساهمت بشكل غير مسبوق في مد جسور التعاون والتفاهم بين مختلف أتباع الملل والنِحل.

من جهته أشاد د.العيسى بمملكة ماليزيا؛ معتبراً إياها أنموذجاً للتسامح والتعايش في دول التنوع الديني والإثني.

د.العيسى يستقبل وزير الشؤون الإسلامية الماليزي

تكريم د.العيسى بجائزة السلام بدولة ماليزيا.

توقيع اتفاقية التعاون بين الرابطة ووزارة الشؤون الإسلامية الماليزية

صورة جماعية للوفد الزائر في ضيافة الرابطة