اليوم السابع
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ميشيل أوباما تحتفل باليوم العالمى للحيوانات الأليفة بصورة لكلبيها

الأحد، 11 أبريل 2021 06:25 م
ميشيل أوباما تحتفل باليوم العالمى للحيوانات الأليفة بصورة لكلبيها ميشيل أوباما
ريهام عبد الله

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احتفت ميشيل أوباما، السيدة الأمريكية الأولى السابقة، باليوم العالمى للحيوانات الأليفة، وشاركت بصورة لكلبيها، ووصفتهما بأنهما حزمتين من الفرح، قائلة: "شكرًا دائمًا على جعل يومى أكثر إشراقًا".

وقالت أوباما فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "يوم عالمى للحيوانات الأليفة سعيد، لهاتين الحزمتين من الفرح، شكرًا دائمًا على جعل يومى أكثر إشراقًا، وعلى الحضن غير المنتهى".

ميشيل أوباما
منشور ميشيل أوباما

 

وفى سياق آخر حرصت ميشيل أوباما، زوجة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق باراك أوباما، على الاحتفال بعيد الفصح، بصورة تجمعها مع زوجها وأطفالها، من دولاب الذكريات، ظهرا من خلالها وأطفالها في مرحلة الطفولة.

ونشرت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، الصورة وكتبت: "في عيد الفصح، أتمنى أن نستغل أوقاتنا للتفكير في النعم التي نتمتع بها، والأمل الذى نحمله للمستقبل، من عائلتنا إلى عائلاتكم، عيد فصح سعيد".

وكانت قد استعادت السيدة الأمريكية السابقة ميشيل أوباما، مشاركتها أنشطة فريق فتيات الكشافة سواء في زراعة الخضروات في البيت الأبيض أو التخييم، فى إطار دعمها لبرنامج فتيات الكشافة  Me Becoming، والذى يهدف إلى مشاركة القصص والحكايات لهن فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. 

ونشرت ميشيل أوباما، عبر حسابها بموقع فيس بوك، صورا من مشاركتها خلال الفترة التي كانت فيها السيدة الأمريكية الأولى، وعلقت قائلة :"خلال الفترة التي أمضيتها كسيدة أولى أحببت تمامًا العمل مع فتيات الكشافة بدءًا من زراعة الخضروات في حديقة البيت الأبيض وحتى التخييم في الحديقة الجنوبية".

 


ميشيل اوباما

اليوم العالمى للحيوانات الأليفة

السيدة الامريكية الاولى

حساب ميشيل اوباما بتويتر

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