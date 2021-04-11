ميشيل أوباما تحتفل باليوم العالمى للحيوانات الأليفة بصورة لكلبيها

ريهام عبد الله

احتفت ميشيل أوباما، السيدة الأمريكية الأولى السابقة، باليوم العالمى للحيوانات الأليفة، وشاركت بصورة لكلبيها، ووصفتهما بأنهما حزمتين من الفرح، قائلة: "شكرًا دائمًا على جعل يومى أكثر إشراقًا".

وقالت أوباما فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "يوم عالمى للحيوانات الأليفة سعيد، لهاتين الحزمتين من الفرح، شكرًا دائمًا على جعل يومى أكثر إشراقًا، وعلى الحضن غير المنتهى".



منشور ميشيل أوباما

وفى سياق آخر حرصت ميشيل أوباما، زوجة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق باراك أوباما، على الاحتفال بعيد الفصح، بصورة تجمعها مع زوجها وأطفالها، من دولاب الذكريات، ظهرا من خلالها وأطفالها في مرحلة الطفولة.

ونشرت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، الصورة وكتبت: "في عيد الفصح، أتمنى أن نستغل أوقاتنا للتفكير في النعم التي نتمتع بها، والأمل الذى نحمله للمستقبل، من عائلتنا إلى عائلاتكم، عيد فصح سعيد".

وكانت قد استعادت السيدة الأمريكية السابقة ميشيل أوباما، مشاركتها أنشطة فريق فتيات الكشافة سواء في زراعة الخضروات في البيت الأبيض أو التخييم، فى إطار دعمها لبرنامج فتيات الكشافة Me Becoming، والذى يهدف إلى مشاركة القصص والحكايات لهن فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.