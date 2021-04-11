اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أبريل 2021 09:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل شخص وإصابة آخر فى هجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية كابول

الأحد، 11 أبريل 2021 09:27 ص
مقتل شخص وإصابة آخر فى هجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية كابول الشرطة الأفغانية - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قتل شخص وإصيب آخر في هجوم مسلح استهدف مركبة كانت تقل الحراس الأمنيين لمسؤول في مجلس الشيوخ الأفغاني بالعاصمة كابول.
 
وصرح مصدر أمني لقناة طلوع نيوز الأفغانية، اليوم الأحد، بأن الحادث وقع في منطقة "قلعة الكاشف" بالمنطقة الخامسة في كابول، أمس، حيث قتل السائق الخاص بنائب رئيس أمانة مجلس الشيوخ وأصيب حراسه الأمني جراء الهجوم، الذي ألقى باللائمة فيه على حركة طالبان.
 
من جهته قال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز، إن الهجوم أعقبه تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والمهاجمين، قُتل خلاله أحد المسلحين وأصيب أخر، كما أسفر الاشتباك عن إصابة عنصرين من قوات الشرطة.

كابول

افغانستان

حركة طالبان

مجلس الشيوخ الأفغاني

مسلحين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة