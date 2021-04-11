اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أبريل 2021 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مشاركة هارى فى جنازة جده تثير آمالا بحل الخلاف مع العائلة الملكية

الأحد، 11 أبريل 2021 11:19 ص
مشاركة هارى فى جنازة جده تثير آمالا بحل الخلاف مع العائلة الملكية الأمير هارى وميجان
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن إعلان قصر باكنجهام عن حضور الأمير هارى جنازة جده الأمير فيليب المقررة السبت المقبل، قد أثار تكهنات بشأن ما إذا كانت مشاركته يمكن أن تؤدى إلى رأب الصدع فى العائلة الملكية، أم ستؤدى إلى خلاف أعمق.

 وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة التى ستكون الأولى لهارى منذ تخليه العام الماضى عن أدواره الملكية، ستؤدى حتما إلى اجتماع مع شقيقه الأمير ويليام ووالده الأمير تشارلز، الذى  قال هارى عنهما فى مقابلته مع أوبرا الشهر الماضى إنهما محاصران فى حياة غير سعيدة بالقصر. وسيسافر هارى بدون زوجته ميجان، دوقة ساسكس، التى قال مسئولو القصر إنها ستظل فى منزل الزوجين فى كاليفورنيا بأوامر الطبيب لأنها فى المراحل الأخيرة من الحمل.

وذكرت نيويورك تايمز أن فترة القلق الوطنى التى سادت بريطانيا بشأن صحة الأمير فيليب منحت العائلة الملكية تعاطفا خلال الأزمة غير المعتادة التى شهدتها بعد اتهام هارى لعائلته بالعنصرية والتخلى العاطفى.

 ومع استمرار هذا الصراع، فقد أدت وفاة فيليب يوم الجمعة عن عمر يناهز 99 عاما إلى فتح فصل جديد وغير مؤكد فى الحياة المضطربة لعائلة وندسور.

 وكان من بين أول الأعمال فى فترة ما بعد فيليب الإعلان أن هارى سيشارك فى جنازة جده يوم 17 أبريل، فى مراسم صغيرة قال مسئولو القصر إنها ستقتصر على 30 شخصا فقط، لن يكون من بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون الذى قال مكتبه إنه يرغب فى تجنب شغل مقعد أحد أفراد العائلة.

وسيكون هناك سؤال مطروحا فى أذهان مراقبى الشأن الملكى أكثر مما إذا كان هارى  سيصنع السلام مع شقيقه ويليام بعد نزاع مستمر منذ أشهر.

 

 


الامير هارى

الامير فيليب

العائلة الملكية البريطانية

جنازة الامير فيليب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتقادات لمذيع FOX NEWS لزعمه أن مقابلة هارى مع وينفرى ساهمت فى وفاة الأمير فيليب

السبت، 10 أبريل 2021 12:28 م

الأمير هارى يستعد لحضور جنازة دوق إدنبرة وميجان ماركل تغيب عن المراسم

السبت، 10 أبريل 2021 11:25 ص

مذيع بريطانى: الأميرة ديانا كانت ستشعر بالرعب من حجم الانقسام بين هارى ووليام

السبت، 10 أبريل 2021 07:00 ص

جثمان الأمير فيليب يُشيَّع بدون جنازة أو وضع الزهور.. كلية الأسلحة البريطانية تعلن عدم إقامة مراسم دفن لدوق إدنبره.. ومصدر ملكى يتوقع تواجد الأمير هارى لوداع جده.. صحيفة إنجليزية:الحمل عائق أمام ميجان من الحضور

السبت، 10 أبريل 2021 07:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة