مسلح يطلق النار فى فندق بهاواى الأمريكية ويتحصن بداخله

وكالات

أطلق مسلحا النار عبر باب غرفة أحد النزلاء في فندق بولاية هاواي الأمريكية، وتحصن بداخل الغرفة، بحسب موقع العين الإخبارية.

وتطوق الشرطة الأمريكية فندقا في هونولولو بولاية هاواي بعد أن أطلق المسلح النار، لكن لم ترد أنباء عن أي إصابات.

وأضاف الموقع أن النزلاء والموظفين في منتجع وفندق كاهالا يحتمون في أماكنهم، وتم إجلاء النزلاء من الغرف القريبة من الحادث.

وقال بريان لينش الضابط بشرطة الولاية "لم تقع إصابات، ننتظر استسلام المشتبه به".

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ضيوفا في قاعة الرقص بالفندق والشرطة تنتشر في مكان الحادث، وقال شاهد إن ما يتراوح بين 75 و80 شخصا كانوا في قاعة الرقص.

وأشار الموقع أن المشتبه به من أفراد البحرية الأمريكية.