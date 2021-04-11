مراحل صناعة وأسعار ملابس الأساقفة والكهنة والشمامسة

يرتدى البطريرك والأساقفة والكهنة والشمامسة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الملابس المطرزة والمزركشة بالصلبان وصور القديسين، وهو ما يطلق عليه "تونية".
ويقدم لكم "اليوم السابع" أهم مراحل صناعة التونية.
• تمر مراحل صناعة "التونية" بـ 5 مراحل رئيسية.
• مرحلة القص على أيدي ما يطلق عليه الـ"مقصدار" قص قطعة القماش على حسب مقاس الشخص.
• مرحلة التطريز" يتم خلالها تطريز الصلبان والصور على التونية عبر مكن يطلق عليه "روجيما".
• المرحلة الثالثة التنظيف بحيث يتم تنظيف التونية من الفتيل العالق وضبط المقاسات.
• المرحلة الرابعة "السنجر" وهي ماكينة الخياطة ليتم حياكة وخياطة التونية.
• مرحلة الخامسة المكوى والتكييس.
• أبرز أنواع الأقمشة المستخدمة في التونية إيزيس والحرير و الشبح وجباردين ورويال والصوف.
• أسعار التونيات للشمامسة تبدأ بسعر 350 جنيها وتصل لـ1000 جنيه.
• أغلى مرحلة في الصناعة مرحلة تصميم الصورة عبر ما يسمى "تصميم الغرز" قد تصل لـ200 ألف غرزة.
• قد تتجاوز تكلفة تصميم الصورة الـ 10 آلاف جنيه وتستغرق شهورا من العمل .
• ماكينة الروجينا تقوم بتطريز الصورة المصممة على التونية.
• طقم البطريرك أو الأسقف قد يتجاوز الـ 20 ألف ويتكون من بُرنُس، وصدرية و الطيلسانة.
• البُرنُس أشبة بـ"روب مطرز" والطيلسانة يتم ارتدائها على الرأس.
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