اليوم السابع
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عواصف عاتية تضرب جنوب الولايات المتحدة وتتسبب فى مصرع شخصين و اصابة اخرين

الأحد، 11 أبريل 2021 05:00 ص
عواصف عاتية تضرب جنوب الولايات المتحدة وتتسبب فى مصرع شخصين و اصابة اخرين عاصفة - ارشيفية
وكالات

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أعلنت السلطات الأمريكية أن العواصف التي اجتاحت جنوب البلاد تسببت بمصرع شخصين وأصابت آخرين بسبب رياح عاتية صاحبتها حيث اقتلعت الأشجار وحطمت المنازل وقلبت المركبات.

ويعيش ملايين الأشخاص في مسارات العواصف على طول ساحل الخليج في الجنوب الشرقي، بما في ذلك فلوريدا وميسيسيبي وألاباما ولويزيانا، حيث أُبلِغ عن الوفاتين.

وقالت السلطات المحلية إن رجلا قتل وأصيب سبعة أشخاص على الأقل عندما هبت رياح عاتية في منطقة سانت لاندري باريش أدت إلى قلب بعض المركبات على أحد الطرق.

وسقطت شجرة نتيجة هبوب رياح شديدة ضربت منطقة كادو باريش الجمعة، ودمرت في شكل جزئي منزلا متنقلا، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ 48 عاما، وفق مكتب شريف المنطقة.

وتم الإبلاغ عن سقوط حبات برد كبيرة على ساحل ألاباما، بعضها بحجم كرات البيسبول، وفق خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

ويتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات مفاجئة، وفق مراكز الأرصاد الجوية.

 

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