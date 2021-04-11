تقرير أوروبى: تراجع أعداد المسجونين في دول الاتحاد الأوروبي

وبحسب التقرير، تراجعت جرائم المخدرات والسرقة والقتل منذ عام 2013. لكن اكتظاظ السجون لا يزال يمثل مشكلة في العديد من الدول الأعضاء. على المستوى الأوربي عامةً ، انخفض معدل من أودعوا السجن بشكل طفيف مقارنة بعام 2019 (بنسبة 1.7% ).

ووفقاً لـ «مارسيلو إيبي» ، الذي يرأس فريق الباحثين في جامعة لوزان السويسرية والمسؤول عن إصدار هذه الإحصائية السنوية ، فإن جزءًا من تفسير الظاهرة يشير إلى أن عدد الجرائم «التقليدية» ، مثل السرقات والسطو ، قد انخفض في الآونة الأخيرة.

ويعد السبب الأكثر شيوعًا للسجن بين السجناء المحكوم عليهم هو جرائم المخدرات بـ «17.7%» ، وفقًا لتقرير مجلس أوروبا. وتأتي بعد ذلك السرقة بـ «13%» والقتل ومحاولة القتل بـ «12%».

يؤكد مارسيلو إيبي أن الجرائم الإلكترونية في ارتفاع منذ عدة سنوات. لكن من الصعب محاكمة مرتكبي هذه الجرائم . موضحا أن الأوضاع مختلفة جدًا في أوروبا : "دول الشمال ، على سبيل المثال ، تطبق عقوبات بفترات حبس قصيرة بينما تطبق دول البحر الأبيض المتوسط ​​ فترات عقوبة بالسجن طويلة جدًا".

تختلف إدارة المؤسسات أيضًا كثيرًا. بعض الدول لديها لوائح محددة للغاية. في إيطاليا ، "ينبغي أن يستفيد كل سجين مساحة 9 أمتار مربعة ، وإذا أضيف سرير ثان فينبغي توفير مسافة خمسة أمتار مربعة إضافية,

من ناحية أخرى ، فإن الجرائم الإلكترونية في ارتفاع منذ عدة سنوات. لكن من الصعب محاكمة مرتكبي هذه الجرائم وهذه الظاهرة لم تؤثر بعد على معدل السجن