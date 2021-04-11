اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل طعن والدته وزوجة شقيقه بسكين بسبب خلافات عائلية فى المنوفية

الأحد، 11 أبريل 2021 11:45 ص
تجديد حبس عاطل طعن والدته وزوجة شقيقه بسكين بسبب خلافات عائلية فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات جنوب المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل تجرد من مشاعر الإنسانية، وقام بطعن والدته وزوجة أخيه بسكين، بدائرة مركز تلا التابعة لمحافظة المنوفية، بسبب خلافات عائلية بينهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز تلا، بتلقى بلاغ من الأهالى بقيام عاطل بطعن ربة منزل زوجة أخيه ووالدته ربة منزل بآلة حادة استقرت فى الرأس، ما أدى إلى خطورة حالتهما الصحية.

بالانتقال والفحص، تبين أن المتهم كان فى حالة سكر تام وقام بالتعدى عليهما بسكين أحدث جروحا فى الرأس، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفى، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


المنوفية

نيابة مركز تلا

حبس عاطل

مركز تلا

مدير امن المنوفية

عاطل يقتل والدته

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