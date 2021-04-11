اليوم السابع
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انتحار جندي أمريكي أطلق النار في أحد الفنادق

الأحد، 11 أبريل 2021 09:01 م
انتحار جندي أمريكي أطلق النار في أحد الفنادق البنتاجون
(وكالات)

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية يوم الأحد أن جندي البحرية الأمريكية الذي أطلق النار بأحد الفنادق في هاواي، قد انتحر.

وكان موقع "هاواي نيوز ناو"، قد أفاد بأن الشرطة تطوق فندقا في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية، بعد أن أطلق مسلح النار عبر باب غرفة أحد النزلاء وتحصن بداخلها، ولم ترد أنباء عن أي إصابات.

وأضاف الموقع الإخباري في وقت متأخر ليل السبت - الأحد، أن النزلاء والموظفين في منتجع وفندق كاهالا يحتمون في أماكنهم، وتم إجلاء النزلاء من الغرف القريبة من الحادث.

ونقل الموقع عن بريان لينش الضابط بالشرطة قوله: "لم تقع إصابات، ننتظر استسلام المشتبه به".

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ضيوفا في قاعة الرقص بالفندق والشرطة تنتشر في مكان الحادث.

وقال شاهد إن ما يتراوح بين 75 و80 شخصا كانوا في قاعة الرقص.

 

 

 

 


جندي أمريكي

البنتاجون

وزارة الدفاع الأمريكية

الجيش الأمريكي

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