القبض على المتهم باختطاف طالب عقب خروجه من مدرسة بمطروح

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفل بمطروح وضبط مرتكبى الواقعة وإعادته سالماً لأهليته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النجيلة بمديرية أمن مطروح من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باختطاف (نجل شقيقه - 8 سنوات) عقب خروجه من المدرسة واتهامه لأحد الأشخاص (له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة قنا) لوجود خلافات مالية بينه وشقيق جد الطفل.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمديرية أمن مطروح وبمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (المتهم المذكور) وشخص آخر "مقيم بمحافظة قنا".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبرفقتهما الطفل المختطف حال تواجدهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وذلك باستخدام سيارة مُستأجرة (أرشدا عنها ) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.