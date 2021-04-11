اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أبريل 2021 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على المتهم باختطاف طالب عقب خروجه من مدرسة بمطروح

الأحد، 11 أبريل 2021 08:06 م
القبض على المتهم باختطاف طالب عقب خروجه من مدرسة بمطروح قوات الأمن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف طفل بمطروح وضبط مرتكبى الواقعة وإعادته سالماً لأهليته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النجيلة بمديرية أمن مطروح من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باختطاف (نجل شقيقه - 8 سنوات) عقب خروجه من المدرسة واتهامه لأحد الأشخاص (له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة قنا) لوجود خلافات مالية بينه وشقيق جد الطفل.

 على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمديرية أمن مطروح وبمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (المتهم المذكور) وشخص آخر "مقيم بمحافظة قنا".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبرفقتهما الطفل المختطف حال تواجدهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وذلك باستخدام سيارة مُستأجرة (أرشدا عنها ) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


خطف

اختطاف

الداخلية

جرائم الاختطاف

حوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة