الصحة توضح أهداف منظومة دعم حالات الطوارئ المعزولة منزليا بسبب كورونا..إنفوجراف

كتب ــ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الهدف من إنشاء منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى كورونا، مشيرة إلي أنها توفر وسيلة لريط المصابين بغرفة أزمات كورونا من خلال إرسال رسائل نصية مجانية على رقم 1440 .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، عبر إنفوجراف على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنها تستهدف الوصول للمرضى الدين تم تشخيصهم كحالات كورونا في عيادات ومستشفيات القطاع الخاص لتسجيلهم ضمن حالات كورونا في إحصاءات وزارة الصحة .

وأوضحت وزارة الصحة، أن المنظومة توفر خدمات طبية من خلال الهواتف للاطمئنان علي الصحة، وتوفير الرعاية الطبية بالمستشفيات وصرف الادوية بالمجان ومراجعة البروتوكول العلاجى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.