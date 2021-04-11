اليوم السابع
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الأحد، 11 أبريل 2021 02:05 م
خالد صلاح
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الرئيس الفلبينى يعلن خفض الحجر الصحى المجتمعى فى مانيلا و4 مقاطعات

الأحد، 11 أبريل 2021 12:57 م
الرئيس الفلبينى يعلن خفض الحجر الصحى المجتمعى فى مانيلا و4 مقاطعات الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى
أ ش أ

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وافق الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتي اليوم الأحد، على وضع منطقة العاصمة الفلبينية مانيلا و4 مقاطعات متجاورة تحت وضع حجر صحي مجتمعي أقل تقييدًا اعتبارًا من 12 أبريل الجاري.
 
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلبينية هاري روك بحسب صحيفة فلبين ستارز المحلية، إن مترو مانيلا ومقاطعات بولاكان وريزال ولاجونا وكافيت التي تم إغلاقها بشكل صارم بسبب ارتفاع إصابات "كوفيد-19" ستخضع لحجر صحي مجتمعي مُحسَّن مُعدّل حتى 30 أبريل.
 
وكانت الفلبين قد سجلت 11 ألفا و681 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 201 حالة وفاة.

الفلبين

مانيلا

كورونا

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فيروس كورونا

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