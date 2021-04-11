الرئيس الفلبينى يعلن خفض الحجر الصحى المجتمعى فى مانيلا و4 مقاطعات

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وافق الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتي اليوم الأحد، على وضع منطقة العاصمة الفلبينية مانيلا و4 مقاطعات متجاورة تحت وضع حجر صحي مجتمعي أقل تقييدًا اعتبارًا من 12 أبريل الجاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلبينية هاري روك بحسب صحيفة فلبين ستارز المحلية، إن مترو مانيلا ومقاطعات بولاكان وريزال ولاجونا وكافيت التي تم إغلاقها بشكل صارم بسبب ارتفاع إصابات "كوفيد-19" ستخضع لحجر صحي مجتمعي مُحسَّن مُعدّل حتى 30 أبريل.

وكانت الفلبين قد سجلت 11 ألفا و681 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 201 حالة وفاة.