الأمير حمزة يظهر بجانب العاهل الأردنى خلال الاحتفال بمئوية البلاد

كتب : أحمد جمعة

زار الملك عبدالله الثانى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، الأحد، صرح الشهيد لقراءة الفاتحة على الشهداء الأردنيين ضمن الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية، وذلك بحضور الأمير حمزة بن الحسين.

ووضع الملك إكليلًا من الزهور على ضريح الجندى المجهول داخل الصرح، وقرأ والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى الوطن وثرى فلسطين.

وزار الملك، يرافقه ولى العهد والأمير حسن بن طلال والأمير فيصل بن الحسين والأمير على بن الحسين والأمير حمزة بن الحسين والأمير هاشم بن الحسين والأمير راشد بن الحسن والأمير رد بن زيد والأمير غازى بن محمد والأمير طلال بن محمد، الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة.

ومنح الملك عبد الله الثانى على جميع شهداء الأردن وسام مئوية الدولة الأردنية.