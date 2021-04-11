إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم، السبت، فى حادث تصادم سيارتى ربع نقل على الطريق الدولى أبوسمبل - أسوان، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى ربع نقل على طريق أبوسمبل الدولى جنوب محافظة أسوان، بالقرب من الكيلو 220، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وفى سياق آخر، تمكنت إدارة المرور بأسوان، خلال حملة في مجال ضبط القضايا المرورية من ضبط 464 مخالفة مرورية على النحو التالى: التصالح الفوري في 79 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 84 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 87 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 110 مخالفات متنوعة، وضبط 3 توك توك ودراجة نارية بدون ترخيص.